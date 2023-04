Stand: 27.04.2023 15:45 Uhr 35-Jähriger aus Pattensen unversehrt aufgefunden

Der seit Montag vermisste 35-Jährige aus Pattensen (Region Hannover) konnte unversehrt in Holzminden aufgefunden werden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war mit seinem Auto von seiner Wohnung in Pattensen aus in unbekannte Richtung weggefahren und seitdem verschwunden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgeberinnen und -gebern für die Unterstützung.

Weitere Informationen 13-jährige Melia S. aus Hannover-Bothfeld wird vermisst Das Mädchen ist laut Polizei 1,74 Meter groß, von schlanker Statur und wirkt deutlich älter als 13 Jahre. (12.04.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.04.2023 | 13:30 Uhr