Stand: 23.05.2023 12:39 Uhr Vermisste Melia S. aus Hannover-Bothfeld ist wieder da

Die vermisste 13-jährige Melia aus Hannover-Bothfeld ist wieder da. Das Mädchen ist am Bahnhof Dedensen (Region Hannover) wohlbehalten angetroffen worden, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Anschließend wurde sie wieder in eine Unterkunft gebracht. Die Beamten in Hannover waren seit Karsamstag auf der Suche nach der 13-Jährigen. Das Mädchen hatte eine Einrichtung verlassen und war nicht dorthin zurückkehrt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

