Stand: 29.11.2023 19:24 Uhr 33-Jähriger bedroht Jugendliche mit Luftpistole in Alfeld

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) hat am Dienstagabend ein 33 Jahre alter Mann sechs Jugendliche mit einer Waffe bedroht. Nach Angaben der Polizei holte er am Alfelder Busbahnhof eine Luftpistole aus seinem Rucksack und zielte auf die Gruppe junger Menschen. Die Polizei nahm dem Mann die Waffe ab und beschlagnahmte diese. Der 33-Jährige war laut Polizei stark betrunken. Warum er die Waffe auf die Jugendlichen richtete, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

