32-Jähriger fällt in Hildesheim vor Zug - Leicht verletzt

Stand: 04.07.2022 14:33 Uhr

Ein wohl alkoholisierter 32-Jähriger ist am Samstagabend am Hildesheimer Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug gefallen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Regionalzug drückte den Mann beim Einfahren gegen die Bahnsteigkante. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Gleise waren zwischenzeitlich gesperrt.

