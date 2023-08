Stand: 28.08.2023 22:21 Uhr 24-Jährige fährt mit Auto gegen Hausecke

Bei einem Unfall in Celle ist eine Frau am Montag mit ihrem Auto frontal gegen eine Hausecke gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin beim Abbiegen mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und gegen das Gebäude geprallt. Die 24 Jahre alte Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Auto. Die 78-jährige Hauseigentümerin befand sich laut Polizei zum Unfallzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks waren vor Ort, um das Gebäude zu sichern. Das Haus sei aber nicht einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.08.2023 | 15:00 Uhr