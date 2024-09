Stand: 23.09.2024 07:32 Uhr 145.000 Menschen besuchen IAA Transportation in Hannover

Rund 145.000 Menschen haben in diesem Jahr die IAA Transportation in Hannover besucht - etwa zehn Prozent mehr als vor zwei Jahren. Das teilte der Veranstalter der internationalen Leitmesse für Logistik und Transport mit. Auch der Anteil der internationalen Fachbesucher sei deutlich auf über 45 Prozent gestiegen, hieß es. Am stärksten vertreten waren demnach die Niederlande, China und Schweden. Auch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besuchten die Messe. Schwerpunkt der IAA waren in diesem Jahr alternative Antriebe für Lkw und Transporter, insbesondere der Elektroantrieb. Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, betonte, fehlende Ladestationen für Elektro- und Wasserstoffmobilität sowie der Netzausbau seien dabei ein großes Hindernis. Sie forderte zum Abschluss der Messe eine Infrastrukturoffensive aus Berlin und Brüssel. Die nächste IAA Transportation findet 2026 statt.

