13-Jähriger am Steuer: Polizei stoppt "Probefahrt" in Hildesheim

Bei einer Verkehrskontrolle in Hildesheim ist der Polizei eigenen Angaben zufolge ein sehr junger Fahrer aufgefallen. Die Beamten stoppten das Auto und kontrollierten die Insassen. Am Steuer saß ein 13 Jahre alter Junge, neben ihm der 19-jährige Besitzer des Wagens. Beide gaben an, dass sie eine Probefahrt machen wollten, so ein Sprecher. Nach einer Standpauke wurde der minderjährige Junge zurück zu seinen Eltern gebracht. Gegen beide wird jetzt ermittelt: Gegen den 13-Jährigen, weil er ohne Führerschein Auto gefahren ist und gegen den 19-Jährigen, weil er die Fahrt zugelassen hat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim