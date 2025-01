Zweites Ski-Wochenende im Harz: Winterspaß bei blauem Himmel Stand: 18.01.2025 12:55 Uhr Der Harz bietet an diesem Wochenende noch gute Wintersport-Möglichkeiten. Trotz milder Temperaturen punktet der Wurmberg mit beschneiten Pisten und guten Bedingungen für Skifahrer und Rodler.

von Doretta Farnbacher

Schneebedeckte Berge, klarer Himmel und frische Winterluft - drei Gründe, die für ein gelungenes Ski-Wochenende im Harz sprechen. Nach einem erfolgreichen Saisonstart am vergangenen Wochenende bietet der Harz auch an diesem Samstag und Sonntag zahlreiche Möglichkeiten für Wintersportler. Zwar setzen die milden Temperaturen einigen Skigebieten zu, doch wer die winterliche Atmosphäre genießen möchte, findet am Wurmberg ideale Bedingungen für den Wintersport. Dort sind aktuell vier von fünf Liften geöffnet.

Wetter am Wochenende: Sonnenschein und milde Temperaturen

Bis Sonntag wird es im Harz immer wieder strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel geben. Im Oberharz liegen die Temperaturen zwischen fünf und neun Grad. Zwar ist es für Neuschnee zu warm, doch die vorhandenen Schneemengen auf den Pisten bieten weiterhin gute Bedingungen.

Skifahren vor allem am Wurmberg möglich

Aufgrund der milden Temperaturen der letzten Tage sind nicht alle Skigebiete in Betrieb. Doch am Wurmberg, dem größten alpinen Skigebiet Norddeutschlands, wird künstlich beschneit, sodass die Pisten Walpurgishang, Hexenhang und der Skiweg zur Mittelstation geöffnet sind. Auch die Seilbahn sowie der Schlepplift auf der Hexenritt-Seite sind in Betrieb.

Rodelspaß im Harz: Die besten Bahnen

Auch Rodler kommen an verschiedenen Orten auf ihre Kosten:

Wurmberg/Hexenritt: 1,6 km Rodelbahn von Mittel- zur Talstation geöffnet, Rodelbahn und Rodelarena sind geöffnet.

1,6 km Rodelbahn von Mittel- zur Talstation geöffnet, Rodelbahn und Rodelarena sind geöffnet. Bocksberg, Hahnenklee: Familienabfahrt und "Böckchen" stehen bereit.

Familienabfahrt und "Böckchen" stehen bereit. Rodelcentrum Hohegeiß: Rodelbahn "Am Brande" und der Rodellift sind in Betrieb.

Rodelbahn "Am Brande" und der Rodellift sind in Betrieb. Torfhaus: Die Rodelbahn "Brockenblick" mit Rodellift ist geöffnet.

Die Rodelbahn "Brockenblick" mit Rodellift ist geöffnet. Weitere Bahnen: Rodelbahn Altenau ("An der Skiwiese") und die Rodelbahn an der Rathauswiese ins Braunlage-Zentrum

Anreise in den Harz: Tipps für eine stressfreie Anfahrt

Für das Wochenende rechnen die Betreiber der Skigebiete erneut mit einem hohen Besucherandrang. Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband empfiehlt: "Der frühe Vogel fängt den Wurm - oder in diesem Fall den Parkplatz." Wer den Ansturm am Vormittag vermeiden möchte, sollte gegen 13 bis 13.30 Uhr anreisen - zu diesem Zeitpunkt seien erste Parkplätze wieder frei.

Das Parken im Harz ist am besten in folgenden Gebieten möglich:

Parkmöglichkeiten und Skibusse

Braunlage:



Großparkplatz "Am Amtsweg" (Talstation Seilbahn): Ideal für Rodler und Skifahrer. Von hier aus sind die Rodelbahn und der Skibus erreichbar.

Parkplatz Skigebiet Hexenritt: Für Rodler und Skifahrer geeignet, Haltestelle des Skibusses.

In Kombination mit Skibus möglich: (Parkplatz Zentrum, Parkplatz Marktstraße, Parkplatz Schützenstraße) mit Skibus-Anbindung.

Großparkplatz an der B4 (Nordhäuser Str. 12), Weiterfahrt mit Bus 820 Richtung Torfhaus und Braunlage.

Zudem verkehrt der Skibus Braunlage (Linie 879) als kostenloser Shuttle vom ZOB bis zum Skigebiet Hexenritt, mit der ersten Fahrt um 8.30 Uhr und der letzten Fahrt vom Hexenritt um 17.30 Uhr.

Schneehöhen und geöffnete Pisten: Hier gibt es aktuelle Infos

Ein Überblick über die Schneehöhen sowie geöffnete Lifte, Pisten, Loipen und Wanderwege ist auf der Website des Harzer Tourismusverbandes verfügbar. Webcams aus verschiedenen Höhenlagen zeigen, wo aktuell Schnee liegt und Wintersport möglich ist.

