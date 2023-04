Stand: 28.04.2023 07:14 Uhr Zwei Verletzte an Gymnasium in Gifhorn - keine Amok-Tat

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Otto-Hahn-Gymnasiums in Gifhorn sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus. Nach einer Fahndung wurden zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Nach einem weiteren Verdächtigen wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht. Details zu den Hintergründen der Auseinandersetzung nannte die Polizei zunächst nicht. Auf Facebook widersprach sie aber einem Gerücht, dass es sich um eine Amok-Tat gehandelt habe. Im Internet hatte sich offenbar die Falschmeldung verbreitet, es habe eine entsprechende Lautsprecherdurchsage vor Ort gegeben. Danach gingen zahlreiche Anrufe von besorgen Eltern bei der Polizei ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.04.2023 | 06:30 Uhr