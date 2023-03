Stand: 16.03.2023 11:11 Uhr Zwei Baustellen beeinträchtigen Bahnverkehr in Göttingen

Gleich zwei Großbaustellen beeinträchtigen ab Ende des Monats den Bahnverkehr in Göttingen. Statt stündlich fährt der ICE nach Berlin von Ende März bis Anfang Mai nur alle zwei Stunden. Die Bahn leitet die Züge über Magdeburg um. Der Halt in Wolfsburg entfällt. Die Fahrzeit kann sich durch die Bauarbeiten um bis zu 60 Minuten verlängern, teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mit. Bei Reisen in den Süden müssen Bahnreisende ab Anfang April 45 Minuten mehr einplanen. Zwischen Kassel und Fulda fahren die Züge einen Umweg über Bebra in Nordosten Hessen.

