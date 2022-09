Stand: 06.09.2022 09:29 Uhr Zusammenstoß mit Motorrad: 24-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in Northeim sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 54 Jahre alter Autofahrer habe am Montagnachmittag im Ortsteil Stöckheim mit seinem Wagen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe er offensichtlich ein entgegenkommendes Motorrad eines 24-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der junge Mann aus Einbeck schwer verletzt, der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Kreuzung wurde zeitweilig gesperrt.

