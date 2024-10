Stand: 08.10.2024 14:48 Uhr Zum Bier brauen: Forscher suchen im Harz nach Hefe

In der Natur soll es die beste Hefe zum Bierbrauen geben, deshalb suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derzeit im Harz nach besonders naturbelassener Hefe. Gesucht würden noch unbekannte Arten, die möglicherweise neue Geschmackserlebnisse bieten, erklärte Martin Zarnkow von der Technischen Universität (TU) München. Denn in Wäldern wie dem Harz gebe es einen natürlichen Hefe-Kreislauf. Die winzigen Lebewesen bevölkern die Bäume ebenso wie den Boden. Ob die Wissenschaftler die gesuchte Ur-Hefe finden, wird sich erst bei späteren Laboranalysen zeigen. "Wir werden uns auch mit Hilfe der anderen hier gefundenen Hefen ein Bier brauen", kündigte aber Frank Endres von der TU Clausthal-Zellerfeld bereits an.

