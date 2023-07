Stand: 17.07.2023 09:40 Uhr Zu schnell: Polizei stoppt in Gifhorn mehrere Autofahrer

Innerhalb von zwei Stunden hat die Polizei in Gifhorn 13 Autofahrerinnen und Autofahrer erwischt, die mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Beamten hatten am Sonntagnachmittag an der Ortsdurchfahrt im Stadtteil Kästorf eine Messstelle aufgebaut, teilte ein Sprecher mit. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin passierte die Messstelle mit Tempo 81 - erlaubt sind dort 50. Sie und die anderen Geschwindigkeitssünder müssen sich nun auf teils hohe Bußgelder einstellen. Anwohnerinnen und Anwohner der Ortsdurchfahrt freuten sich dagegen über die Kontrolle. Sie schilderten den Beamten, dass sie sich schon Sorgen um ihre Kinder und Enkelkinder gemacht hätten, berichtete der Polizeisprecher.

