Zu nah an Jugendherberge: Jagd auf Wildschweine in Torfhaus

Stand: 25.01.2022 06:30 Uhr

An der Jugendherberge in Torfhaus im Harz taucht seit einiger Zeit immer öfter eine Rotte Wildschweine auf, um Futter zu suchen. Nun sollen die Tiere in den kommenden Tagen bejagt werden.