Stand: 29.11.2023 07:35 Uhr Zollamt Braunschweig geht gegen Clankriminalität vor

Im Rahmen bundesweiter Überprüfungen ist das Hauptzollamt Braunschweig gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgegangen. Zahlreiche Beamtinnen und Beamte waren am Freitag unterstützt von der Polizei von früh bis spät in Braunschweig und Göttingen unterwegs. Hauptaugenmerk lag nach Angaben des Zolls auf der Clankriminalität im Gaststätten-, Prostitutions-, und Bewachungsgewerbe sowie in Kosmetik- und Friseursalons. Rund 130 Beschäftigte wurden demnach überprüft. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet – unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts. Vier weitere Verfahren wegen Meldungsverstößen folgen. In 50 Fällen müsse noch geprüft werden, ob der richtige Mindestlohn gezahlt und Ausländer legal beschäftigt worden sind, so ein Zollsprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.11.2023 | 06:30 Uhr