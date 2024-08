Stand: 23.08.2024 15:44 Uhr Zelt von "Rainbow-Family" konfisziert - Nun Einbruch bei Feuerwehr

Ein Mitglied der "Rainbow-Family" soll in die Feuerwehrtechnische Zentrale in Goslar eingebrochen sein. Am Mittwoch sei der "mutmaßlich männliche Täter" eingestiegen, teilte ein Sprecher des Landkreises Goslar mit. Überwachungskameras hätten die Tat aufgezeichnet. "Aufgrund seines Fahrzeugs und seines Aufzugs" sei er möglicherweise den Anhängern der "Rainbow-Family" zuzuordnen, heißt es weiter. Der mutmaßliche Täter hatte es den Angaben zufolge auf ein Zelt abgesehen. Das war bei einem Einsatz gegen das illegale Zeltlager der "Rainbow-Family" im Harz eingezogen und in der Feuerwehrtechnischen Zentrale gelagert worden. Nun passt ein Sicherheitsdienst an der Feuerwehr auf.

