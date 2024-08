"Rainbow Family" will wohl bis Anfang September im Harz campen Stand: 20.08.2024 18:54 Uhr Bei einem Großeinsatz im illegalen Camp der "Rainbow Family" im Harz hat die Polizei ein geplantes Ritualfeuer in der Vollmondnacht verhindert. Die Hippies wollen wohl noch zwei Wochen in dem Schutzgebiet bleiben.

Der Einsatz wegen des Ritualfeuers in der Nacht zu Dienstag sei gut und grundsätzlich friedlich verlaufen, sagte der Einsatzleiter der Polizei. Nur ein Mitglied der "Rainbow Family" habe auf einen Polizisten eingeschlagen. Die anderen hätten sich wegschieben lassen. Nach Angaben eines Teilnehmers sollte das Ritualfeuer der Höhepunkt des "Rainbow Gatherings" sein. Die Landkreise Göttingen und Goslar wollten Feuer in dem Landschaftsschutzgebiet jedoch aufgrund der Brandgefahr unbedingt verhindern. Die Behörden hätten mit einem Feuer in der Größe eines Osterfeuers gerechnet, sagte der Einsatzleiter am Dienstag. Es habe viel Holz bereitgelegen. Er geht davon aus, dass die Teilnehmenden das Feuer entzündet hätten, wenn die Polizei abgerückt wäre. Hunderte Einsatzkräfte waren deshalb von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen vor Ort.

Landkreise wollen Camp nicht räumen lassen

Die Behörden gehen davon aus, dass das "Rainbow Gathering" bis Anfang September in dem Gebiet zwischen Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld stattfinden soll. Der Zenit sei aber mit der Vollmondnacht vermutlich überschritten, sagte Marlies Dornieden (CDU), Dezernentin für Sicherheit und Ordnung in der Göttinger Kreisverwaltung. Am Dienstag waren noch Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. Es sei weiterhin nicht geplant, das Camp zu räumen, sagte die Dezernentin. Denn dafür bräuchte es ihr zufolge unverhältnismäßig viele Einsatzkräfte, weil das Gebiet groß und unwegsam sei. Stattdessen soll die Lage vor Ort täglich bewertet und das Gelände mit Drohnen überwacht werden. Bei konkreter Gefahr werde eingegriffen, sagte Dornieden. Nach wie vor sollen Zelte konfisziert, Autos abgeschleppt und Bußgelder ausgestellt werden.

"Rainbow Family": Hippies wollen friedlich bleiben

Aus Kreisen der Teilnehmenden war zu hören, dass alles friedlich bleiben solle. Man wolle die Polizei nicht behindern. Bei dem Einsatz in der Nacht zu Dienstag habe man der Polizei viel Liebe gezeigt und den Beamten Liebeslieder vorgesungen. Die Polizei sei davon sehr überrascht gewesen. Aus Sicht der Polizei verhalten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Camps zwar friedlich, befolgen aber keine Anweisungen. Das Betretungs- und Aufenthaltsverbot für das Landschaftsschutzgebiet, das die Landkreise Göttingen und Goslar in der vergangenen Woche per Allgemeinverfügung verhängt hatten, soll um voraussichtlich eine Woche verlängert werden, hatte Dornieden am Dienstagmittag angekündigt.

Journalisten kritisieren eingeschränkte Berichterstattung

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) in Niedersachsen kritisiert, dass die Berichterstattung über das "Hippie Camp" eingeschränkt worden sei. Das von den Behörden verhängte Betretungsverbot gilt demnach auch für Journalisten. "Bei allem Verständnis für Sicherheit und Naturschutz darf die Berichterstattung bei polizeilichen Maßnahmen nicht komplett unterbunden werden", sagte DJV-Landesgeschäftsführerin Christiane Eickmann. Der Ordnungsamtsleiter des Landkreises Göttingen, Patrick Moritz, begründete das Betretungsverbot während des Einsatzes in der Nacht zu Dienstag mit dem Schutz der Journalisten - und verwies unter anderem auf die Waldbrandgefahr. In der neuen Allgemeinverfügung sollen Journalisten eine Betretungserlaubnis unter Berücksichtigung der Gefahrenlage erhalten, sagte Dornieden. Der Landkreis achte die Pressefreiheit, betonte sie.

"Rainbow Family" zog von Malliehagental in den Harz

Das Zeltlager im Harz ist bereits das zweite, das die Hippies und Alternativen im August in Niedersachsen aufgeschlagen haben. Zunächst wollten rund 2.000 Personen ein "Rainbow Gathering" auf einer Wiese im Malliehagental bei Uslar (Landkreis Northeim) zelebrieren. Doch auch dort lag keine Genehmigung für das Zeltlager vor. Die Stadt Uslar erließ eine Allgemeinverfügung, die die Wiese in Malliehagental zwischen dem 14. und dem 20. August zur Sperrzone erklärte, woraufhin ein Teil der Gruppe in das Landschaftsschutzgebiet im Harz zog.

Landkreise suchten nach Alternativen für "Rainbow Gathering"

Die Landkreise Göttingen und Goslar hatten nach alternativen Orten gesucht, sagte Dornieden. Allerdings ohne Erfolg. Wenn im Vorfeld bekannt gewesen wäre, dass das "Rainbow Gathering" stattfinden soll, "hätte man sicher Möglichkeiten gefunden", sagte sie. Bereits vor einigen Jahren hätten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Deutschland als nächsten Standort ausgesprochen. Eigenen Angaben zufolge sind die Camp-Teilnehmenden sehr naturverbunden und wollen jeglichen Müll nach dem Zusammentreffen wegräumen.

