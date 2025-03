Stand: 12.03.2025 13:25 Uhr Zehn Verletzte bei Massenschlägerei auf Spielplatz in Salzgitter

In Salzgitter Bad ist die Polizei am späten Sonntagnachmittag zu einer Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten ausgerückt. Nach Polizeiangaben war eine "mittlere zweistellige" Zahl von Menschen an der Auseinandersetzung auf einem Spielplatz beteiligt. Die Einsatzkräfte trennten die Streitenden und stellten noch vor Ort die Identität von zahlreichen Beteiligten fest. Größtenteils habe es sich um Jugendliche gehandelt, sagte ein Sprecher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zehn Personen verletzt, vier mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zudem wurden laut Polizei mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt. Ob die Funde strafrechtlich relevant sind, stehe noch nicht fest, hieß es. Zu Hintergründen und Motiv der Auseinandersetzung könne man noch keine Angaben machen, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter