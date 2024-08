Stand: 16.08.2024 14:30 Uhr "Wunderheiler" betrügt Mutter und Sohn um 42.000 Euro

In Northeim sind eine Frau und ihr Sohn auf einen angeblichen "Wunderheiler" hereingefallen. Nach Angaben der Polizei übergaben sie dem Mann bei zwei Gelegenheiten insgesamt 42.000 Euro. Auslöser war den Angaben zufolge ein Krankheitsfall in der Familie. Die 59 Jahre alte Frau gab an, den "Wunderheiler" im "russischen Fernsehen" gesehen zu haben. Nach Polizeiangaben ist unklar, ob und in welchem Sender der Mann tatsächlich aufgetreten ist. Der Austausch mit den Opfern darüber sei "schwierig", so ein Sprecher wörtlich. Jedenfalls habe der Mann zweimal persönlich Bargeld für die "Heilung" abgeholt, zuletzt am vergangenen Freitag bei einem Treffen an einer Northeimer Tankstelle. Schließlich alarmierte die Familie die Polizei. Die Frau beschreibt den Mann als 30 bis 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit kurzem, dunkelblonden Haar. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Northeim unter (05551) 914 80.

