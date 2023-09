Stand: 24.09.2023 11:19 Uhr Wolfsburger Fans in Schlägerei verwickelt - Bahnhof gesperrt

Fans des VfL Wolfsburg sind nach der Niederlage gegen Dortmund in mehrere Schlägereien verwickelt worden. Wie die Bundespolizei in Münster mitteilte, musste der Bahnhof in Hamm (Nordrhein-Westfalen) am Samstagabend deswegen zeitweise gesperrt werden. Demnach war ein Zug mit VfL-Anhängern wegen einer Störung an der Oberleitung in dem Bahnhof stehen geblieben. Rund 160 Personen sollen ausgestiegen sein. Auf dem Bahnhofsgelände sei es dann an verschiedenen Stellen zu Auseinandersetzungen mit Dortmunder Fans gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Unter anderem seien auch Menschen auf den Gleisen gewesen. Eine Person wurde demnach festgenommen.

