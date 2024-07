Wolfsburg statt Wörthersee - 15.000 Besucher bei GTI-Treffen Stand: 28.07.2024 18:19 Uhr Neustart für das Traditionstreffen: Statt am Wörthersee in Österreich trafen sich Fans des sportlichen VW Golf GTI am Wochenende in Wolfsburg. Nach Angaben der Veranstalter kamen rund 15.000 Besucher.

Zuvor hatte VW mit bis zu 35.000 Besuchern gerechnet. "Wir sind zufrieden, wie es beim ersten Mal angenommen wurde", sagte eine Sprecherin am Sonntag. Rund 1.500 reisten nach Angaben der Veranstalter im eigenen GTI an. Hinzu kamen 65 Fahrzeuge aus dem VW-Fundus, darunter viele Rallyewagen und Einzelanfertigungen. Zum Abschluss zogen am Sonntag rund 200 Fahrzeuge in einem Autokorso quer über das VW-Werksgelände.

Schlägerei auf dem GTI-Fanfest

Am Samstag hatte es beim dreitägigen GTI-Fanfest eine Schlägerei zwischen einem Besucher und einem Sicherheitsmitarbeiter gegeben. Mehrere Besucher haben nach Angaben der Polizei das Gelände nach Veranstaltungsende zunächst nicht verlassen wollen. Das Sicherheitspersonal habe sie in Ausübung des Hausrechts daher vom Gelände führen wollen. Dabei ist es zwischen einem Besucher und einem Sicherheitsmitarbeiter zu einer "wechselseitigen Körperverletzung" gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

