Wolfsburg führt 2G in städtischen Bädern ein

In den städtischen Bädern in Wolfsburg gilt ab sofort die 2G-Regel. Wie die Stadt mitteilte, müssen Erwachsene nachweisen, dass sie vollständig gegen Corona geimpft oder aber genesen sind. Ein negatives Testergebnis reicht nicht mehr aus. Die Maskenpflicht entfällt damit. Weil Kinder und Jugendliche regelmäßig in den Schulen getestet werden, sind sie von 2G in den Bädern ausgenommen. Im Erlebnis- und Freizeitbad Badeland können durch die verschärfte Regelung jetzt bis zu 1.200 Personen gleichzeitig schwimmen, vorher war die Zahl auf 550 beschränkt.

