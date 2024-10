Stand: 29.10.2024 13:26 Uhr Unbekannte werfen Rutschauto von Parkdeck 15 Meter in die Tiefe

Unbekannte haben am Donnerstagabend in Wolfsburg ein Rutschauto von einem Parkdeck der City-Galerie geworfen. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie das große Spielzeug aus 15 Metern Höhe herunterfiel und nur wenige Zentimeter neben einer älteren Passantin auf dem Boden aufschlug. Nach Zeugenangaben hatten Jugendliche das Rutschauto über die Brüstung des Parkdecks gehalten und dann fallen lassen. Zwei etwa 15-jährige, dunkel gekleidete Jugendliche mit Gucci-Umhängetaschen seien nach dem Vorfall über die Rolltreppe davongelaufen, so die Polizei. Einer sei stämmig gewesen, der andere schlank. Die ältere Passantin sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 bei den Beamten zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg