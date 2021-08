Stand: 02.08.2021 16:29 Uhr Wolfsburg: Mann filmt Elfjährige in Schwimmbad-Umkleide

Ein 32-Jähriger aus dem Bereich Hildesheim hat Sonntagnachmittag in einem Schwimmbad in Wolfsburg versucht, ein elf Jahre altes Mädchen in einer Umkleidekabine zu filmen. Wie die Polizei mitteilte, habe er dafür ein Mobiltelefon in einem Schuh unter der Kabinenwand durchgeschoben. Das Mädchen entdeckte Schuh und Telefon. Daraufhin habe der Mann den Schuh aus der Nachbarkabine an sich genommen. Die Mutter des Mädchens stellte den Mann zur Rede und verständigte Mitarbeiter des Bades sowie die Polizei. Die Beamten stellten das Handy des Mannes sicher und fertigten Strafanzeige.

