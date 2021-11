Stand: 11.11.2021 19:05 Uhr Wolfsburg: Männliche Leiche in Gebüsch gefunden

In Wolfsburg ist am Donnerstagnachmittag von einer Passantin in einem Gebüsch eine leblose Person entdeckt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen. Es soll sich um einen männlichen Leichnam handeln. Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab. Die genauen Todesumstände seien noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend auf Nachfrage des NDR Niedersachsen. Auch zur Identität des Verstorbenen gab es noch keine Angaben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.11.2021 | 06:30 Uhr