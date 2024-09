Stand: 05.09.2024 15:39 Uhr Wolfsburg: Flucht auf geklautem Roller endet in Hecke

Eine Verfolgungsjagd in Wolfsburg hat für einen 15-Jährigen auf einem Roller am Mittwoch mit einem Sturz in eine Hecke geendet. Nach Angaben der Beamten war der Roller in der Nacht zuvor gestohlen worden. Der bestohlene Besitzer selbst hatte den Jugendlichen in der Stadt entdeckt und die Polizei alarmiert. Als sich die Beamten näherten, flüchtete der 15-Jährige den Angaben zufolge auf dem Roller durch eine Fußgängerunterführung. Zurück auf der Straße habe der Teenager zunächst den verfolgenden Streifenwagen gestreift, sei dann in eine Hecke gefahren und gestürzt. Der Verdächtige kam laut Polizei leicht verletzt in ein Klinikum. Der Roller wurde dem Besitzer zurückgegeben, die Ermittlungen dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg