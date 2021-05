Stand: 20.05.2021 10:35 Uhr Wolfsburg: Betrug mit Schockanruf durch Zufall vereitelt

Am Mittwoch hat der Zufall einen versuchten Schock-Telefonbetrug vereitelt, wie die Polizei mitteilte. Ein Unbekannter rief demnach am späten Vormittag einen 84 Jahre alten Mann aus Wolfsburg an und gab sich als Rechtsanwalt aus. Er sagte, dass die Schwiegertochter einen Unfall gehabt habe. Um die Schuld zu begleichen, müssten 12.000 Euro übergeben werden. Im Moment des Anrufs besuchte die 61 Jahre alte Schwiegertochter den Mann. Daraufhin legte der Anrufer umgehend auf. Wie sich herausstellte, war von einer unbekannten Person ein Taxi zu der Wohnanschrift des Seniors bestellt worden, mit dem dieser zur Bank hätte fahren sollen.

