Stand: 27.11.2024 14:18 Uhr Wolfsburg: Autofahrerin übersieht 16-Jährige auf E-Scooter

Eine Autofahrerin ist in Wolfsburg mit einer 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammengestoßen und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Wie die Polizei Wolfsburg am Dienstag mitteilte, passierte der Unfall bereits am 12. November in der Straße Klieverhagen. Demnach wollte die 16-Jährige die Straße überqueren, als plötzliche die unbekannte Autofahrerin angefahren kam. Diese übersah die Jugendliche auf dem E-Scooter und stieß mit ihr zusammen. Die Fahrerin stieg daraufhin aus dem Auto aus und fragte die 16-Jährige, ob sie einen Krankenwagen rufen solle. Nachdem die 16-Jährige ihre Unversehrtheit versicherte, fuhr die Autofahrerin wieder davon. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer (05361) 464 40 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg