Stand: 10.07.2023 21:49 Uhr Wolfsburg: Auseinandersetzung zwischen 30 Menschen vor Lokal

In Wolfsburg sind in der Nacht zu Montag rund 30 Menschen gewalttätig aneinandergeraten - mindestens vier Personen wurden dabei laut Polizei verletzt. Der Streit entbrannte demnach vor einem Lokal, als eine Gruppe das Lokal betreten wollte. Nachdem ihnen der Zutritt verwehrt wurde, warfen einige aus der Gruppe Flaschen, Stühle sowie Gläser und griffen einen Mitarbeiter an. Dabei wurden auch zwei Scheiben beschädigt. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Täter. Die Beamten stellten kurz darauf einige der Tatverdächtigen, zwei von ihnen wurden in Gewahrsam genommen. Es werden Zeugen gesucht.

