Stand: 05.02.2025 18:17 Uhr Wolfenbüttel: Anwohner wieder mit Trinkwasser versorgt

Nach zwei Wasserrohrbrüchen in Wolfenbüttel sind die betroffenen Haushalte wieder an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Wie die Stadtwerke mitteilten, waren die Störungen am Mittwochnachmittag behoben. In der Nacht zum Mittwoch war zunächst Wasser am Übergang von der Adersheimer Straße zur Jägerstraße ausgetreten, ein wenig später gab es ein zweites Leck an einer Stelle am Fritz-Reuter-Weg. Anwohnerinnen und Anwohner wurden über zwei Not-Zapfstellen mit Wasser versorgt. Die Ursache für die Rohrbrüche war laut einer Sprecherin der Stadtwerke am Mittwochnachmittag noch unklar.

