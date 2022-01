Wochenende bringt Neuschnee und viele Besucher in den Harz Stand: 09.01.2022 08:49 Uhr Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Morgen in den Mittelgebirgen mit Schneematsch, Regen und Glätte zu rechnen. Bis zum Nachmittag sollen teils bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen.

Ab einer Höhe von 600 Metern soll es demnach 5 bis 10 Zentimeter und in Staulagen auch mehr frischen Schnee geben. Bereits den Sonnabend nutzten viele Menschen zum Skifahren, Rodeln und Wandern. Am Sonnabendnachmittag waren laut Polizei viele Parkplätze im Oberharz voll. Rodelfreunde und Winterwandernde fanden nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes (HTV) in Goslar auf dem Wurmberg bei Braunlage und rund um Torfhaus gute Bedingungen. Dort lagen rund 15 Zentimeter Schnee. Entsprechend groß war der Andrang am Sonnabend.

Videos 1 Min Winter im Norden: Sturmflut, Kälte und Schnee Im Harz und am Strand von St. Peter-Ording hatten viele ihren Spaß. Es gab aber auch einen Unfall auf der B71 bei Uelzen. (05.01.2022) 1 Min

Zäher Verkehr an Parkplätzen

Es seien extra zusätzliche Parkflächen eingerichtet worden, hieß es von der Polizei. Rettungswege müssten unbedingt freigehalten werden. Mitunter führte der Besucherandrang den Angaben zufolge dennoch zu zähfließendem Verkehr rund um die Parkplätze.

