Winterwetter lockt zahlreiche Skitouristen in den Harz Stand: 06.02.2022 18:19 Uhr Zahlreiche Wintertouristen haben am Wochenende den Harz besucht - trotz stürmischem Wetter und angekündigtem Dauerregen. Ein größeres Verkehrschaos blieb aus.

Sowohl am Sonnabend also auch am Sonntag seien sämtliche Parkplätze im Oberharz ausgelastet gewesen, teilte die Polizei in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) mit. Auch zusätzliche Parkmöglichkeiten am Straßenrand seinen genutzt worden. Lediglich ein Glätteunfall zwischen Torfhaus und Altenau habe zwischenzeitlich den Verkehr behindert.

Videos 1 Min Ski- und Rodel-Spaß: Schnee im Harz Der Schnee sorgte für ein kleines Winterintermezzo. Die Menschen auf den Pisten mit Schlitten und Skiern hat es gefreut. (21.01.2022) 1 Min

Seilbahn wegen Sturm zeitweise geschlossen

Auch der Betreiber der Wurmbergseilbahn in Braunlage zeigte sich mit dem Besucheraufkommen am Wochenende zufrieden. Am Sonnabend waren die knapp 600 Parkplätze bereits am Vormittag voll besetzt. Aufgrund des stürmischen Wetters war die Seilbahn allerdings zeitweise geschlossen. Die Sessel- und Schleppliftanlagen am Hexenritt trotzten dagegen dem Wind und blieben geöffnet.

