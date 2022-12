Stand: 28.12.2022 13:26 Uhr Wieder bewaffneter Überfall auf Supermarkt im Kreis Peine

Zwei Männer haben am Dienstag kurz vor Ladenschluss einen Rewe-Markt in Edemissen (Landkreis Peine) überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohten sie eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderten Geld aus der Kasse. Auch aus einem Tresor im Nebenraum ließen sich die Männer Bargeld geben. Bei ihrer Flucht aus dem Markt setzten sie Pfefferspray ein. Es sei jedoch niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei fahndete den Angaben zufolge mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern, die Tatortgruppe der Polizei Salzgitter übernahm die Spurensicherung. In der vergangenen Woche waren im Landkreis Peine bereits das E-Center in Ölsburg und der Netto-Markt in Essinghausen überfallen worden.

