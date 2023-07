Stand: 03.07.2023 07:51 Uhr Wer wird Wasserrutschmeister in Braunschweig?

Im Freibad Bürgerpark in Braunschweig geht es am Montag um die Meisterschaften im Wasserrutschen. Kurz vor den Sommerferien nehmen mehr als 600 Jungen und Mädchen aus 46 Braunschweiger Schulklassen der fünften und sechsten Jahrgänge teil. Auch mehrere hundert Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Zuschauer werden nach Angaben des Veranstalters erwartet. Es ist bereits die 39. Auflage der Braunschweiger Wasserrutschmeisterschaft. Im vergangenen Jahr hatte in der Jahrgangsstufe 5 die Wilhelm Bracke Gesamtschule die Nase vorn, bei den sechsten Klassen gewann die Sally-Perel-Gesamtschule den Wanderpokal.

