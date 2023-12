Stand: 10.12.2023 18:10 Uhr Weihnachtsfeier in Kneipe eskaliert - vier Polizisten verletzt

Bei einem Einsatz auf einer Weihnachtsfeier in Braunschweig sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Polizisten verletzt worden - ein Beamter sogar schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien sieben der teils stark alkoholisierten Angreifer festgenommen worden. Sie kamen in Gewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Arbeitskollegen. Die Beamten waren von der Wirtin einer Gaststätte alarmiert worden, sie hatte berichtet, es gebe Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Bei Eintreffen der Streifen hätten sich die Gäste solidarisiert und die Polizisten angegriffen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Erst mit dem Eintreffen einer Verstärkung konnte die Situation laut Polizei unter Kontrolle gebracht werden. Gegen die Angreifer wird nun wegen Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

