Stand: 16.12.2022 12:08 Uhr Wasserrohrbruch in Hardegsen sorgt für Einschränkungen

In Hardegsen im Landkreis Northeim ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Betroffen sind die Straßen Drei-Eichen-Weg, Am Hagen, Am Herrenberg, Schaperhof und Ulmenweg. Die Reparaturarbeiten an den gebrochenen Rohren werden voraussichtlich noch bis Freitagabend dauern, sagte der Betriebsleiter der Stadtwerke, gegenüber dem NDR. Die Ursache für den Rohrbruch ist vermutlich Materialermüdung, es soll eine sehr alte Leitung sein. Ein Frostschaden wird ausgeschlossen, da die Rohre drei Meter tief im Boden liegen. Soweit reiche der Frost noch nicht in den Boden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.12.2022 | 12:00 Uhr