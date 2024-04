Stand: 22.04.2024 12:54 Uhr Waschbär in Kanalrohr gerutscht und aus Notlage gerettet

Ein Waschbär ist in Braunschweig aus einer misslichen Lage befreit worden. Retter in der Not war am vergangenen Donnerstag ein Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma. Wie das Unternehmen mitteilte, hatte der Mitarbeiter den Waschbären bei Routine-Arbeiten in der Kanalisation zufällig entdeckt. Demnach untersuchte er mit einer Kamera Wasserrohre in der Schuntersiedlung auf Schäden. Erst auf den zweiten Blick habe er erkannt, dass sich am Ende der Regenwasser-Kanalisation ein Waschbär befand, heißt es. Wie das Tier dorthin kam, ist laut Unternehmen unklar. Die Rettungsaktion selbst verlief einfacher gedacht. Ein Holzbrett wurde den Angaben zufolge in den Schacht gestellt. Der Waschbär kletterte darauf rasch nach oben und verschwand dann schnell über alle Berge.

