Was tun gegen die Wildschwein-Plage in Sankt Andreasberg?

Nach dem tödlichen Wildschwein-Angriff auf einen Dackel in Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar) wollen die Stadt Braunlage, der Landkreis Goslar, Landesforsten und Jäger gegen die Tiere vorgehen. Die Wildschweine bereiten seit Monaten Probleme, sie hätten sich mittlerweile mehr zu "Stadtschweinen" entwickelt, sagte Braunlages Bürgermeister Wolfgang Langer (Bürgerliste Braunlage-St. Andreasberg-Hohegeiß) am Donnerstag. Er betonte: "Die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, gerade auch von Eltern und Kindern, nehmen wir ernst." Eine Aufklärungskampagne soll jetzt die Bevölkerung über die richtige Sicherung von Mülltonnen und Komposthaufen aufklären, um den marodierenden Tieren Nahrung zu entziehen. Langfristig sollen Gehölze in und um den Ort beseitigt werden, die den Wildschweinen derzeit Deckung bieten.

