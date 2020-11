Warten auf DB: Bahnreisende über Göttingen brauchen Geduld Stand: 17.11.2020 17:03 Uhr Weil die Schnellfahrtrecke auf dem Abschnitt zwischen Göttingen und Kassel ab dem 24. April 2021 komplett gesperrt wird, müssen Bahnreisende mit mehr Wartezeit rechnen.

Das Fernverkehrsangebot werde zwar weitgehend aufrecht erhalten, aber es komme zu geänderten Verbindungen und längeren Fahrzeiten, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Grund: Bis Mitte Juli soll der Streckenabschnitt für rund 120 Millionen Euro saniert werden. Die Sperrung der wichtigen Nord-Süd-Achse wirkt sich auch auf andere Verbindungen aus - zum Beispiel auf die nach Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt. 15 Fahrten pro Tag würden demnach entfallen. Darunter die Verbindung Berlin-Braunschweig-Frankfurt Flughafen.

Bis zu 100 Minuten längere Fahrt

Zwar beschwichtigt die Bahn, dass im Fernverkehr mit 100 Fahrten pro Tag ein Großteil der Verbindungen aufrecht erhalten bleibe. Allerdings bedeute dies auch: längere Fahrtzeiten und teils komplizierte Umleitungen. Einige Züge müssten sogar großzügig umgeleitet werden - mit bis zu 100 Minuten längerer Fahrtzeit. Dadurch kommen die Züge in Richtung Hannover/Hamburg sowie Braunschweig/Berlin nach der Umleitung in den Bahnhöfen nördlich von Kassel entsprechend später an - und müssen dort in der Gegenrichtung nach Süden früher abfahren als sonst.

Nahverkehr: Vieles wird anders

Auch im Nahverkehr heißt es: Vieles wird anders. So fahren ab dem Frühjahr auch Regionalzüge zwischen Halle, Erfurt und Kassel sowie zwischen Düsseldorf, Hagen und Kassel zum Kasseler Hauptbahnhof statt nach Kassel Wilhelmshöhe. Das gilt laut Bahn auch für die Regionalbahnen von und nach Korbach.

Bahn: Bauarbeiten kompliziert

Viel Aufwand für einen relativ kurzen Bauabschnitt: Rund 40 Kilometer ist dieser nur lang. Allerdings baue man viel auf Brücken und in Tunneln, so der Bahnsprecher. Dies mache die Arbeiten aufwendig. Ausgetauscht werden unter anderem 75 Kilometer Gleis, 48 Weichen, 72.000 Bahnschwellen und 95.000 Tonnen Schotter.

Auch Kassel-Fulda und Fulda-Würzburg saniert

Im vergangenen Jahr hatte die Bahn bereits den Abschnitt zwischen Hannover und Göttingen erneuert. Bis 2023 sollen auch die Streckenteile Kassel-Fulda und Fulda-Würzburg saniert werden. Laut der Bahn sind auf der Schnellstrecke zwischen Hannover und Würzburg in der Regel jährlich rund 15,5 Millionen Fahrgäste unterwegs.

