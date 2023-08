Stand: 04.08.2023 19:47 Uhr Wanderweg im Harz nach Rekordwanderer "Brocken Benno" umbenannt

Dem Rekordwanderer Benno Schmidt - besser bekannt als "Brocken Benno" - ist ein Wanderweg im Harz gewidmet worden. Ab sofort führt der Benno-Schmidt-Weg Wanderfreunde direkt auf den 1.141 Meter hohen Brocken. Der frühere Wanderweg Kabelgraben wurde auf Initiative des Nationalparks und des Harzklubs umbenannt. Benno Schmidt war im vergangenen Dezember im Alter von 90 Jahren gestorben. Er hatte den höchsten Berg in Norddeutschland mehr als 9.000 Mal bestiegen. Er sei ein engagierter Mitstreiter für den Naturschutz und ein leidenschaftlicher Vertreter der Nationalparkidee gewesen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Nationalparks sowie des Harzklubs. Mit seinem Engagement für den Harz erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande.

