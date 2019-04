Stand: 13.04.2019 16:32 Uhr

Wanderer aus Lübeck im Harz vermisst

Er gilt als erfahrener Wanderer. Aber dennoch ist ein 65 Jahre alter Urlauber aus Lübeck nicht wie erwartet in seinem Hotel im Osteroder Ortsteil Reifensbeek-Kamschlacken angekommen. Seit Freitagnachmittag wird Klaus F. nun vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zuletzt nahe der Magdeburger Hütte gesehen, von wo aus er weiter über die Hanskühnenburg zurück nach Osterode wandern wollte. Als der Stammgast, der sich gut im Harz auskennen soll, am Freitabend nicht eintraf, informierte der Hotelbesitzer die Polizei. Beamte und die Feuerwehren aus Herzberg, Osterode, Riefensbeek und Sieber hatten bereits am Freitag vergeblich bis in die Nacht mit Rettungshunden nach dem Vermissten gesucht. Auch ein Team des Nationalparks war mit dabei. Am Sonnabend wurde die Suche mit allen beteiligten Rettungskräften fortgesetzt - bislang ergebnislos.

Videos 02:55 Hamburg Journal Rettungshunde: Training auf höchsten Niveau Hamburg Journal Seit 20 Jahren hilft die Hamburger Rettungshundestaffel bei Katastrophen. Dafür müssen Mensch und Tier ein spezielles Training absolvieren. Die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre. Video (02:55 min)

Wer hat Klaus F. gesehen?

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der 65-Jährige in hilfloser Lage befinden könnte. Klaus F. ist etwa 1,70 groß, schlank und trägt einen Oberlippenbart. Zuletzt war er bekleidet mit einer beigen Jacke und einem blau-melierten Pullover mit Streifen. Wer Hinweise auf den Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Osterode unter Telefon (05522) 508 115 in Verbindung zu setzen oder sich per Notruf 110 bei der Polizei in Göttingen zu melden.