Stand: 10.04.2025 20:20 Uhr Waldbrand im Harz: Feuerwehr mit Löschflugzeug im Einsatz

In einem Wald in der Nähe von Bad Harzburg (Landkreis Goslar) sind am Nachmittag zwei Feuer ausgebrochen. Wegen der Löscharbeiten hatte die Feuerwehr dazu aufgerufen, das Waldgebiet um den Burgberg umgehend zu verlassen. Zunächst sei der Feuerwehr ein Brand gemeldet worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Dann sei ganz in der Nähe ein zweites Feuer ausgebrochen - direkt am Hang, schwieriges Gelände für die Löscharbeiten. Zum Einsatz kam auch das Löschflugzeug "Hexe". Der nahegelegene Baumwipfelpfad und die Seilbahn mussten wegen des Rauches den Betrieb einstellen, wie die Polizei mitteilte. Die Brände sind laut Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern aber auch am Abend weiter an. Verletzt worden, sei niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen laufen.

