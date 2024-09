Stand: 06.09.2024 16:59 Uhr Waldbrand im Harz: Feuer nahe des Brockens ausgebrochen

In der Nähe des Brockens ist heute ein Brand ausgebrochen. Am Königsberg nahe Schierke (Sachsen-Anhalt) brenne es an mehreren Stellen auf einer Länge von etwa 300 Metern, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Die Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen. Mehrere Feuerwehren sowie ein Löschflugzeug seien im Einsatz. Morgen werde ein zweites erwartet. Der Brand an der Landesgrenze zu Niedersachsen im Nationalpark Harz wirkt sich auch auf den Verkehr der Brockenbahn aus. Nach Angaben der Harzer Schmalspurbahnen ist aktuell die Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken gesperrt. Passagiere werden nun von Bussen ins Tal gebracht.