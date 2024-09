Waldbrand im Harz: Der Brocken wird evakuiert Stand: 06.09.2024 19:18 Uhr In der Nähe von Schierke ist ein Waldbrand ausgebrochen - der sich aktuell laut Landkreis Harz stark nach Westen ausbreitet. Mehrere Feuerwehren sowie ein Löschflugzeug sind nahe des Brockens im Einsatz.

Acht bestätigte Feuer gibt es laut Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) inzwischen. Am frühen Abend wurde der Brocken evakuiert. Wanderer und Ausflügler waren aufgefordert, das Gebiet umgehend zu verlassen. Mehr als 100 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sind im Einsatz, ebenso wie ein Löschflugzeug des Landkreises Harz. Vier weitere Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber seien angefragt, so der Landkreis. Der Waldbrand ist den Angaben zufolge nahe der Kesselklippe am Brocken ausgebrochen. Die Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen.

Brockenbahn wurde evakuiert

Der Brand an der Landesgrenze zu Niedersachsen im Nationalpark Harz wirkt sich auch auf den Verkehr der Brockenbahn aus. Nach Angaben der Harzer Schmalspurbahnen ist die Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken gesperrt. Eine Bahn, die unterwegs war, wurde evakuiert. Fahrgäste wurden von Bussen zurück ins Tal gebracht.

Tagelanger Brand am Königsberg im September 2022

Vor zwei Jahren hatte es an derselben Stelle schon einmal gebrannt. Tagelang versuchten die Feuerwehren den insgesamt 12 Hektar großen Brand zu löschen. Zeitweise waren sieben Löschhubschrauber im Einsatz, auch zwei Löschflugzeuge aus Italien unterstützten. Der Landkreis Harz hatte seinerzeit den Katastrophenfall ausgerufen. Wegen des unwegsamen Gebiets war es für die Feuerwehrleute ein schwieriger Einsatz, immer wieder loderten die Flammen neu auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.09.2024 | 18:00 Uhr