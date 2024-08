Stand: 03.08.2024 12:12 Uhr Waldbrände im Harz: Hunderte Feuerwehrleute proben Ernstfall

Im Harz bereiten sich am Samstag Hunderte Feuerwehrleute auf mögliche Waldbrände vor. An der Okertalsperre im Landkreis Goslar proben rund 375 Einsatzkräfte den Ernstfall. Auch Mitglieder von Rettungsdiensten und des Technischen Hilfswerks sind im Einsatz, wie der Landkreis Harz mitteilte. Zudem soll ein Löschflugzeug aus Sachsen-Anhalt alle neun Minuten Wasser über der angenommenen Brandstelle im Wald abwerfen, sagte der Kreisbrandmeister Uwe Fricke. Eigentlich waren für die Löschübung aus der Luft zwei weitere Flugzeuge vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg eingeplant. Diese mussten am Donnerstag aber kurzerhand zu Waldbränden nach Mazedonien ausrücken.

