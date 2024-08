Stand: 02.08.2024 07:26 Uhr Löschflugzeuge aus Braunschweig fliegen nach Nordmazedonien

Zwei Löschflugzeuge sind am Donnerstag vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg nach Nordmazedonien gestartet. Wie das niedersächsische Innenministerium mitteilte, sollen sie dort helfen, die Waldbrände in der Bergregion zu bekämpfen. Laut Ministerium können die Flugzeuge rund 3.100 Liter Wasser transportieren. Sie waren bereits im vergangenen Jahr in Griechenland im Einsatz. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) betonte, dass der Brandschutz in Niedersachsen trotzdem erhalten bleibe. "Neben bodengebundenen Einsatzkräften stehen landeseigene Kapazitäten von Hubschraubern mit flexiblen Außenlastbehältern jederzeit abrufbereit zur Verfügung", so Behrens. Der Einsatz der beiden Löschflugzeuge ist bislang für sieben Tage geplant.

