Stand: 15.11.2021 07:24 Uhr Wahlpanne in Wolfenbüttel: Wird Kreistagswahl wiederholt?

Bei der Kommunalwahl im September sind in einem Bezirk in Wolfenbüttel falsche Stimmzettel ausgegeben worden. Ob die Wahl dort wiederholt wird, entscheidet heute der Kreistag. 259 Stimmzettel zur Kreistagswahl wurden in einem Wahllokal als ungültig gewertet - es waren Zettel aus einem anderen Bezirk mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern, die dort gar nicht gewählt werden konnten. Die Wiederholungswahl könnte am 27. Februar 2022 stattfinden. An diesem Termin wird in Wolfenbüttel bereits in einem Wahllokal die Wahl zum Stadtrat wiederholt. Auch dabei hatte es eine Panne gegeben. Der Rat hatte die Wiederholung Anfang November beschlossen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.11.2021 | 07:30 Uhr