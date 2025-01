Wärmepumpen-Hersteller: Stiebel Eltron erhält Millionenförderung Stand: 08.01.2025 09:16 Uhr Land und Bund fördern eine geplante Werkserweiterung des Wärmepumpen-Herstellers Stiebel Eltron mit knapp elf Millionen Euro. Das hat das niedersächsische Wirtschaftsministerium mitgeteilt.

Das Unternehmen will bis zu 72 Millionen Euro in den Ausbau seines Werks in Holzminden investieren. Dafür erhält Stiebel Eltron eine Fördersumme von 10,8 Millionen Euro aus einem Bund-Länder-Topf. Stiebel Eltron spiele einen Schlüsselrolle für eine klimaneutrale und wettbewerbsfähige Wirtschaft, hieß es aus dem Ministerium. Die Unterstützung des Unternehmens sei "ein wesentlicher Bestandteil der Strategie zur Förderung einer klimaneutralen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft", sagte Frank Doods (SPD), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Stiebel-Eltron-Chef: "Klares Bekenntnis zum Standort"

Der Wärmepumpen-Hersteller spricht von einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland und speziell Niedersachsen. Der Ausbau sei ein "starkes Signal, dass Green-Tech-Produkte auch in Deutschland erfolgreich entwickelt und produziert werden können", betonte Stiebel-Eltron-Geschäftsführer Kai Schiefelbein laut Mitteilung.

Millioneninvestitionen und Auftragsflaute

Das Unternehmen ist seit Jahren auf einem Wachstumskurs: Mehrere Hundert Millionen Euro wurden bereits in den Stammsitz im Weserbergland investiert. Darüber hinaus übernimmt Stiebel Eltron in Gifhorn nach und nachTeile eines bisherigen Conti-Standortes. Auf der anderen Seite kämpft der Wärmepumpen-Hersteller seit einiger Zeit mit einer Auftragsflaute. Im vergangenen Herbst hatte Stiebel Eltron wegen der weiterhin angespannten Marktsituation unter anderem den Abbau von 30 Stellen bei einem Schweizer Tochterunternehmen angekündigt.

