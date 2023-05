"Vorsicht radioaktiv!": Mann findet Bleibehälter im Elternhaus Stand: 04.05.2023 15:20 Uhr Beim Ausmisten hat ein Mann aus Braunschweig im Keller seines Elternhauses radioaktives Material entdeckt. Der Vater des Finders kann sich nicht daran erinnern, woher er die beiden Behälter hat.

Der Sohn hatte am Wochenende zunächst ein kleines Gefäß mit rot-gelbem Strahlenwarnzeichen gefunden. Dabei sei ihm schon mulmig geworden, sagte der Braunschweiger dem NDR Niedersachsen. Daneben habe eine eckige, braune Bleikiste mit der Aufschrift "Vorsicht - Radioaktiv!" gelegen. Er habe den Keller verlassen und sich per E-Mail an das Bundesamt für Strahlenschutz gewendet. Das Strahlenschutzamt schickte Experten des Gewerbeaufsichtsamtes mit Strahlenmessgeräten. Die Fachleute bestätigten den Verdacht.

Um welches radioaktive Material handelt es sich?

Immerhin: Sie stellten ausschließlich im Kellerraum selbst Radioaktivität fest, ein vorgelagerter Raum sei nicht belastet, sagte der Finder dem NDR. Deshalb dürfen die Behälter zunächst in dem Keller stehen bleiben. Sie sollen jedoch zügig abgeholt und untersucht werden. Um welches strahlende Material beziehungsweise welche Materialien es sich handelt, sei noch unklar.

Woher stammen die strahlenden Behälter?

Auch seit wann die beiden Gefäße im Keller des Hauses stehen, weiß offenbar niemand. Der Vater, der zusammen mit der Mutter in eine Senioreneinrichtung zieht, kann sich seinem Sohn zufolge nicht an die Behälter erinnern. Offenbar stammen sie aus den 1960er-Jahren.

Weitere Informationen Hage: Radioaktive Strahlung? Metallkugel sorgt für Aufregung Ein Anwohner hatte den leuchtenden Gegenstand im Garten entdeckt. Die Feuerwehr gab nach einer Stunde Entwarnung. (02.10.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2023 | 12:00 Uhr