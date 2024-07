Stand: 29.07.2024 20:54 Uhr Viele Sandsäcke übrig: Feuerwehr testet Aufschneide-Gerät

Die Feuerwehr in Einbeck (Landkreis Northeim) ist immer noch damit beschäftigt die Sandsäcke vom Hochwasser rund um Weihnachten und Neujahr 2024 zu entsorgen. Dafür hat sie sich aus einer benachbarten Gemeinde ein selbstgeschweißtes Sandsack-Aufschneide-Gerät ausgeliehen, erzählt Stadtbrandmeister Lars Lachstädter dem NDR in Niedersachsen. Die Säcke rutschen über Klingen nach unten während der Sand durch ein Gitter fällt. So könne dieser weiterverwendet werden. Einige Säcke seien sogar durch Fäkalien kontaminiert worden und müssen entsorgt werden, erklärt Marco Heckhoff von der Stadt Einbeck. Insgesamt waren rund 30.000 Sandsäcke im Einsatz. Heckhoff und Lachstädter sind enttäuscht darüber, dass das Land sie bisher nicht bei der Entsorgung unterstützt.

Weitere Informationen Sandsäcke vom Hochwasser verschenkt: Großer Andrang in Verden Rund 60.000 Stück hatte der Landkreis vom letzten Hochwasser noch übrig. Ein Teil davon ging am Samstag weg. mehr

